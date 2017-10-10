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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:53
Россия сыграла вничью с Ираном (54)
Россия сыграла вничью с Ираном (54)
Карлуш Кейруш: это был хороший урок для сборной Ирана, мы получили необходимый опыт
Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал ничью в товарищеском матче с Россией (1:1).
"Это был хороший урок для нас, мы получили необходимый опыт. Мы продолжим тренироваться, чтобы удачно выступить на чемпионате мира. Я получил наслаждение от игры, надеюсь, зрители тоже. Во втором тайме мои игроки стали более раскрепощенными, в первом ощущалась некоторая нервозность и зажатость. Ну и сегодня мы вновь показали, почему стали первыми в Азии, кто квалифицировался на чемпионат мира", - цитирует Кейруша ТАСС.
На вопрос, почему Азмун забивает за сборную, но не может это сделать за "Рубин", Кейруш ответил: "Как такового секрета нет. Азмун талантлив, но еще молод. Когда мы говорим об играх за сборную, мы воодушевляем игрока на правильную мотивацию. Не забывайте, что Сердар меняет клубы, ему еще нужно время для адаптации; получив опыт, он сможет справляться с давлением и проявлять свои способности. В нашей команде только одному игроку 30 лет, все остальные молоды и еще не так опытны, нужно время".
"Это был хороший урок для нас, мы получили необходимый опыт. Мы продолжим тренироваться, чтобы удачно выступить на чемпионате мира. Я получил наслаждение от игры, надеюсь, зрители тоже. Во втором тайме мои игроки стали более раскрепощенными, в первом ощущалась некоторая нервозность и зажатость. Ну и сегодня мы вновь показали, почему стали первыми в Азии, кто квалифицировался на чемпионат мира", - цитирует Кейруша ТАСС.
На вопрос, почему Азмун забивает за сборную, но не может это сделать за "Рубин", Кейруш ответил: "Как такового секрета нет. Азмун талантлив, но еще молод. Когда мы говорим об играх за сборную, мы воодушевляем игрока на правильную мотивацию. Не забывайте, что Сердар меняет клубы, ему еще нужно время для адаптации; получив опыт, он сможет справляться с давлением и проявлять свои способности. В нашей команде только одному игроку 30 лет, все остальные молоды и еще не так опытны, нужно время".
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