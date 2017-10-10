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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:53
Россия сыграла вничью с Ираном (54)
Россия сыграла вничью с Ираном (54)
Александр Точилин: Смолов созрел психологически до капитана сборной России
Экс-игрок московского "Динамо" Александр Точилин считает, что нападающий Федор Смолов созрел психологически до капитана сборной России.
Капитан сборной России Игорь Акинфеев не вышел на поле в товарищеском матче с командой Ирана, капитанская повязка в этой ситуации досталась Смолову. Встреча прошла во вторник в Казани и завершилась вничью со счетом 1:1.
"Это выбор команды, главного тренера. Значит, заслужил своей игрой, созрел психологически. Бывают у всех непростые периоды, у Феди тоже было такое несколько лет назад. Сейчас такой период преодолел Саша Кокорин, который раскрывает свой потенциал. Жизнь идет, люди взрослеют, умнеют, прогрессируют. Так что все нормально и логично", - цитирует Точилина "Р-Спорт".
Капитан сборной России Игорь Акинфеев не вышел на поле в товарищеском матче с командой Ирана, капитанская повязка в этой ситуации досталась Смолову. Встреча прошла во вторник в Казани и завершилась вничью со счетом 1:1.
"Это выбор команды, главного тренера. Значит, заслужил своей игрой, созрел психологически. Бывают у всех непростые периоды, у Феди тоже было такое несколько лет назад. Сейчас такой период преодолел Саша Кокорин, который раскрывает свой потенциал. Жизнь идет, люди взрослеют, умнеют, прогрессируют. Так что все нормально и логично", - цитирует Точилина "Р-Спорт".
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