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Александр Точилин: Смолов созрел психологически до капитана сборной России

Экс-игрок московского "Динамо" Александр Точилин считает, что нападающий Федор Смолов созрел психологически до капитана сборной России.

Капитан сборной России Игорь Акинфеев не вышел на поле в товарищеском матче с командой Ирана, капитанская повязка в этой ситуации досталась Смолову. Встреча прошла во вторник в Казани и завершилась вничью со счетом 1:1.

"Это выбор команды, главного тренера. Значит, заслужил своей игрой, созрел психологически. Бывают у всех непростые периоды, у Феди тоже было такое несколько лет назад. Сейчас такой период преодолел Саша Кокорин, который раскрывает свой потенциал. Жизнь идет, люди взрослеют, умнеют, прогрессируют. Так что все нормально и логично", - цитирует Точилина "Р-Спорт".
Теги: Точилин Смолов Сборная России
Сегодня, 22:30
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