Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сборная Ирана не будет базироваться в Казани на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш рассказал, что команда отказалась от идеи базироваться во время чемпионата мира 2018 года в Казани, сообщает ТАСС.

"Моим первым выбором была Казань, я был здесь несколько дней, нам все понравилось. Когда мы приехали, мы отметили дружелюбность встречающих. Но, к сожалению, из-за логистики мы не получили поддержку и вынуждены искать другое место", — сказал Кейруш.
Сегодня, 23:25
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.