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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:53
Россия сыграла вничью с Ираном (54)
Россия сыграла вничью с Ираном (54)
Сборная Ирана не будет базироваться в Казани на ЧМ-2018
Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш рассказал, что команда отказалась от идеи базироваться во время чемпионата мира 2018 года в Казани, сообщает ТАСС.
"Моим первым выбором была Казань, я был здесь несколько дней, нам все понравилось. Когда мы приехали, мы отметили дружелюбность встречающих. Но, к сожалению, из-за логистики мы не получили поддержку и вынуждены искать другое место", — сказал Кейруш.
"Моим первым выбором была Казань, я был здесь несколько дней, нам все понравилось. Когда мы приехали, мы отметили дружелюбность встречающих. Но, к сожалению, из-за логистики мы не получили поддержку и вынуждены искать другое место", — сказал Кейруш.
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