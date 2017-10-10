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Александр Ерохин: могли дожать соперника и забить второй мяч

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал ничью в товарищеском матче с Ираном (1:1).

"Те футболисты, кто вышел в основе, добавили команде свежести. Всё-таки с прошлого матча прошло всего два дня. Могли дожать соперника и забить второй мяч. Что не получалось в первом тайме? Не хватало контроля мяча. Не совсем правильно выходили из обороны в атаку. Но в перерыве тренеры подсказали, и взаимодействие пошло лучше", - сказал Ерохин в эфире "Матч ТВ".
Теги: Ерохин Сборная России
Сегодня, 23:35
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