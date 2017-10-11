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Алексей Сорокин: ЧМ-2018 без Месси? Даже думать об это не хотим!

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выразил надежду, что Аргентина сможет пробиться в финальную стадию чемпионата мира-2018.

Аргентинцы за тур до конца отбора в Южной Америке идут на шестом месте, и даже победа над Эквадором может им не позволить попасть на ЧМ-2018. По словам Сорокина, в европейском отборе для него стал сюрпризом невыход на чемпионат мира австрийцев, финалиста ЧМ-2010 сборной Голландии и бронзового призера Евро-2016 Уэльса.

- Неприятно удивили Голландия, Австрия, Уэльс, - сказал Сорокин. - И, конечно, затаив дыхание ждем, что же будет в Латинской Америке.

– Как быть, если ЧМ-2018 останется без Месси?

– Даже думать об этом не хотим! Ждем всех в равной степени – но без Месси турнир пока не мыслим.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сорокин Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 00:45
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№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
Дался им этот Месси. Мое мнение - Аргентина будет лучше без него. Когда в команде есть игрок, подавляющий всех остальных своим классом и авторитетом, настолько, что они не видят других вариантов развития атаки, кроме как через него, - это плохо сказывается на командной игре. У Аргентины дохрена великолепных игроков, но пока она играет по принципу "пни на Месси, он разберется", результата у нее не будет.


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
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