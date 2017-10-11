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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Гамула: Иран проявил себя как хороший соперник для спарринга перед чемпионатом мира
Сборная Ирана стала хорошим соперником для российской национальной команды перед домашним чемпионатом мира, заявил бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула.
"Первый тайм прошел в позиционной борьбе, а во втором игра раскрылась, хорошо разбежались. Иран первым поймал соперника на контратаке и еще мог забить. Игра ничейная, соперник сыгранный во всех линиях, играл собранно, организованно. Радует, что наши не остановились, переломили игру, были неплохие моменты, подходы. Ну а Иран проявил себя как хороший соперник для спарринга перед чемпионатом мира. Для нашей команды этот чемпионат мира будет особой нагрузкой. Рядом будут родственники, близкие. Страшно будет, если мы провалимся, будет много шума, свиста. Ответственность высокая, нужно быть готовыми на 200%, поэтому приятно слышать, что будут скоро и соперники из мировых лидеров - возможно Бразилия, Испания... А в сегодняшнем матче мне было приятно увидеть голы Полоза и Азмуна, не чужих, знакомых по "Ростову", - цитирует Гамулу "Р-Спорт".
"Первый тайм прошел в позиционной борьбе, а во втором игра раскрылась, хорошо разбежались. Иран первым поймал соперника на контратаке и еще мог забить. Игра ничейная, соперник сыгранный во всех линиях, играл собранно, организованно. Радует, что наши не остановились, переломили игру, были неплохие моменты, подходы. Ну а Иран проявил себя как хороший соперник для спарринга перед чемпионатом мира. Для нашей команды этот чемпионат мира будет особой нагрузкой. Рядом будут родственники, близкие. Страшно будет, если мы провалимся, будет много шума, свиста. Ответственность высокая, нужно быть готовыми на 200%, поэтому приятно слышать, что будут скоро и соперники из мировых лидеров - возможно Бразилия, Испания... А в сегодняшнем матче мне было приятно увидеть голы Полоза и Азмуна, не чужих, знакомых по "Ростову", - цитирует Гамулу "Р-Спорт".
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