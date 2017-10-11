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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Олег Романцев: терпения и футболистам, и болельщикам сборной!
Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев после ничьей с Ираном (1:1) подчеркнул, что национальная команда лишь нащупывает связи.
"Предвижу разочарование ничейным счетом – мы ведь привыкли, что Иран никогда не числился среди могучих сборных, – сказал Романцев. – Мы убедились, что команды растут, играют в современный футбол, и побеждать их на старом багаже совсем непросто. А у нас, к сожалению, этот багаж не слишком богат. Черчесов строит новую сборную, и от этого никуда не деться. И если мы верим в нее, поддерживаем, то надо относиться к этому процессу с пониманием.
Сегодняшний стартовый состав, в котором по сравнению с предыдущей контрольной встречей на поле сразу же вышли Лунев, Фернандес, Рауш, Кутепов, Алексей Миранчук, Тарасов. Ясно, что тренер хотел посмотреть их не в каких-то локальных отрезках матча, а понять, как они могут повести себя с первых минут. Старательности у каждого было хоть отбавляй. Замечу, что и мастерством ребята обладают. Но вот тех самых связей, которые ищет в контрольных встречах Черчесов, пока не видно. Да это и понятно – сегодня игра с листа.
Не исключаю, что Станислав Саламович будет вести поиск до последнего дня. А куда деваться? Жизнь заставляет. К сожалению, гол в наши ворота был из разряда необязательных. Недосмотрел Кутепов, не подчистил Джикия, ну и Азмун, как всегда, на дальней штанге, которую "забыли" закрыть, был точен. То, что отыгрались, хорошо. Значит, можем. Самедов прострелил – Полоз замкнул, комбинация из разряда начальной школы, но сработала.
Если говорить в целом, то повторюсь, тренер нащупывает игру, пытается определить, кто в ней исполнит главные роли, а кто будет подносчиком снарядов. Движется вперед. И пусть не грустят поклонники Кокорина со Смоловым, если вернутся в строй Дзагоев, подтянется Головин, и им хорошую компанию составит Алексей Миранчук, то и форварды будут забивать. Желаю терпения и футболистам, и болельщикам", - цитирует Романцева "Спорт-Экспресс".
"Предвижу разочарование ничейным счетом – мы ведь привыкли, что Иран никогда не числился среди могучих сборных, – сказал Романцев. – Мы убедились, что команды растут, играют в современный футбол, и побеждать их на старом багаже совсем непросто. А у нас, к сожалению, этот багаж не слишком богат. Черчесов строит новую сборную, и от этого никуда не деться. И если мы верим в нее, поддерживаем, то надо относиться к этому процессу с пониманием.
Сегодняшний стартовый состав, в котором по сравнению с предыдущей контрольной встречей на поле сразу же вышли Лунев, Фернандес, Рауш, Кутепов, Алексей Миранчук, Тарасов. Ясно, что тренер хотел посмотреть их не в каких-то локальных отрезках матча, а понять, как они могут повести себя с первых минут. Старательности у каждого было хоть отбавляй. Замечу, что и мастерством ребята обладают. Но вот тех самых связей, которые ищет в контрольных встречах Черчесов, пока не видно. Да это и понятно – сегодня игра с листа.
Не исключаю, что Станислав Саламович будет вести поиск до последнего дня. А куда деваться? Жизнь заставляет. К сожалению, гол в наши ворота был из разряда необязательных. Недосмотрел Кутепов, не подчистил Джикия, ну и Азмун, как всегда, на дальней штанге, которую "забыли" закрыть, был точен. То, что отыгрались, хорошо. Значит, можем. Самедов прострелил – Полоз замкнул, комбинация из разряда начальной школы, но сработала.
Если говорить в целом, то повторюсь, тренер нащупывает игру, пытается определить, кто в ней исполнит главные роли, а кто будет подносчиком снарядов. Движется вперед. И пусть не грустят поклонники Кокорина со Смоловым, если вернутся в строй Дзагоев, подтянется Головин, и им хорошую компанию составит Алексей Миранчук, то и форварды будут забивать. Желаю терпения и футболистам, и болельщикам", - цитирует Романцева "Спорт-Экспресс".
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