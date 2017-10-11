Алексей Смертин: не соответствовал требованиям Романцева как полузащитник

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:44
Голландия обыграла Швецию, но не вышла на ЧМ-2018 (17)
Голландия обыграла Швецию, но не вышла на ЧМ-2018 (17)
Вчера, 23:40
Франция и Португалия вышли на ЧМ-2018
Франция и Португалия вышли на ЧМ-2018
Вчера, 23:17
Adidas прекратит сотрудничество с "Миланом"
Adidas прекратит сотрудничество с "Миланом"
Вчера, 23:01
Олег Терёхин: в середине поля у нас сейчас пусто
Олег Терёхин: в середине поля у нас сейчас пусто
Вчера, 21:49
Молодёжная сборная России проиграла сербам
Молодёжная сборная России проиграла сербам
Вчера, 21:33
Кузяев пришел и порядок навел. Оценки сборной России (8)
Кузяев пришел и порядок навел. Оценки сборной России (8)
Вчера, 21:32
Константин Рауш: Россия играла намного лучше Ирана
Константин Рауш: Россия играла намного лучше Ирана
Вчера, 21:00
Незолотая осень. Сборная России не одолела Иран (1)
Незолотая осень. Сборная России не одолела Иран (1)
Вчера, 21:00
Каталония не объявила о независимости от Испании
Каталония не объявила о независимости от Испании
Вчера, 20:53
Россия сыграла вничью с Ираном (55)
Россия сыграла вничью с Ираном (55)
Вчера, 20:20
Серхио Агуэро приступил к легким тренировкам
Серхио Агуэро приступил к легким тренировкам
Вчера, 19:31
Роберто Манчини: как только вернемся в Лигу чемпионов, вы увидите в "Зените" много звезд (48)
Роберто Манчини: как только вернемся в Лигу чемпионов, вы увидите в "Зените" много звезд (48)
Вчера, 19:25
Александр Спиридон может возглавить сборную Молдавии
Александр Спиридон может возглавить сборную Молдавии
Вчера, 19:12
Садио Мане из-за травмы пропустит 6 недель
Садио Мане из-за травмы пропустит 6 недель
Вчера, 19:08
Артур Юсупов получил серьёзную травму (2)
Артур Юсупов получил серьёзную травму (2)
Вчера, 16:33
На "Ростов Арене" установили табло и медиафасад (1)
На "Ростов Арене" установили табло и медиафасад (1)
Вчера, 16:28
На матче Франция – Беларусь ожидается 80 тысяч зрителей (1)
На матче Франция – Беларусь ожидается 80 тысяч зрителей (1)
Алексей Смертин: не соответствовал требованиям Романцева как полузащитник
Бывший капитан сборной России Алексей Смертин, ныне являющийся послом чемпионата мира — 2018, рассказал, что злился на Олега Романцева, который заменил его в первом тайме матча с командой Бельгии (2:3) на чемпионате мира в 2002 году, но позже осознал, что главный тренер российской сборной поступил правильно.
"С Тунисом я не играл. Восстанавливался после травмы. Вышел во второй игре — с Японией. Мы проиграли 0:1. С Бельгией я вообще был впервые заменён в первом тайме. Тогда я злился на Романцева – меня впервые в жизни заменили ещё до перерыва, причём не в связи с травмой. А сейчас понимаю: всё было по делу. Я играл в центральной зоне. И игра не пошла. Возможно, не справился с давлением. Вышел на поле — хладнокровие и уверенность в своих силах куда-то исчезли. А тут ещё японцы так поддерживают своих. На чемпионате Европы двумя годами позже уверенность была намного больше.
С самоанализом у меня всё вроде в порядке. И я вскоре понял, с какой целью он меня заменил. Я не соответствовал его требованиям как полузащитник. Романцеву нужно было продолжение атаки. А я в матче с Бельгией больше играл на сохранение мяча – назад да поперёк. Дело в том, что львиную долю матчей под его руководством провёл в обороне – как передний защитник. После возвращения в клуб играл на привычном месте – опорного полузащитника. И тут он решил меня поставить именно в полузащиту", - цитирует Смертина "Чемпионат.сом".
"С Тунисом я не играл. Восстанавливался после травмы. Вышел во второй игре — с Японией. Мы проиграли 0:1. С Бельгией я вообще был впервые заменён в первом тайме. Тогда я злился на Романцева – меня впервые в жизни заменили ещё до перерыва, причём не в связи с травмой. А сейчас понимаю: всё было по делу. Я играл в центральной зоне. И игра не пошла. Возможно, не справился с давлением. Вышел на поле — хладнокровие и уверенность в своих силах куда-то исчезли. А тут ещё японцы так поддерживают своих. На чемпионате Европы двумя годами позже уверенность была намного больше.
С самоанализом у меня всё вроде в порядке. И я вскоре понял, с какой целью он меня заменил. Я не соответствовал его требованиям как полузащитник. Романцеву нужно было продолжение атаки. А я в матче с Бельгией больше играл на сохранение мяча – назад да поперёк. Дело в том, что львиную долю матчей под его руководством провёл в обороне – как передний защитник. После возвращения в клуб играл на привычном месте – опорного полузащитника. И тут он решил меня поставить именно в полузащиту", - цитирует Смертина "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.