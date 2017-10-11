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Валерий Винокуров: в 2006 году на чемпионате мира в Германии Украина произвела фурор

Футбольный журналист Валерий Винокуров заявил, что, несмотря на гражданскую войну на юго-востоке Украины чемпионат страны продолжается и его уровень достаточно высок.

"Два ведущих футболиста Украины играют в Европе, это Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка, но проблема в том, что "Шахтер" не может играть в Донбассе, на своем поле. Играет во Львове. Общегосударственные обстоятельства мешают и украинскому футболу, и культуре, литературе и многим другим сферам.


В 2006 на чемпионате мира в Германии Украина вышла в четвертьфинал и произвела тем самым фурор", - цитирует Винокурова НСН.
Теги: Сборная Украины
Сегодня, 04:27
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