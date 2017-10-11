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Игорь Лебедев: уверен в США обвинят Россию в невыходе их сборной на ЧМ-2018

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев прокомментировал невыход сборной США на ЧМ-2018, который пройдет в России.

"В мире принято считать, что спорт вне политики, хотя мы каждый день убеждаемся в обратном. Непопадание любой сборной на чемпионат мира – это нехорошо, потому что на чемпионате мира хотелось бы видеть сильнейшие команды со всех континентов. Для любого спортсмена и любой команды непопадание на такое крупное мероприятие – неприятный момент.

Если же всё-таки разбираться в политических вопросах, то, как я написал в твиттере, США последние полтора года во всём, что происходит в их стране, винят Россию. Думаю, сейчас разродится какой-нибудь сенатор Маккейн или ему подобные с заявлением, что в непопадании сборной США на чемпионат мира тоже виновата Россия. Или мы подкупили игроков США, или соперника, или наши хакеры влезли в табло на стадионе и подкрутили результат игры. Во всём можно дойти до абсурда, и я уверен, что сенатор Маккейн выступит с заявлением, что из-за нас США на турнир и не едут.

Эти заявления будут всё равно, вне зависимости от того, приедут американцы или нет. Конечно, их могло бы быть больше. Докапывались бы, что не в той гостинице поселили, на улице много пробок, неудачно пошёл дождь, плохой самолёт… Можно было бы найти много причин, чтобы обвинить нашу страну в якобы неготовности к чемпионату мира. Но то, что они не приедут, всё равно даст им повод критиковать нас в ходе турнира.

Украина тоже не едет, но Порошенко будет до последнего призывать к бойкоту. Ну сиди и бойкотируй вместе с Маккейном", - цитирует Лебедева "Чемпионат".
Теги: Лебедев Сборная США
Сегодня, 10:37
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№5 Написал: Black Fox (Сегодня, 10:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Miss_Z
сегодня смотрела новости и думала, что это просто нереальное совпадение: невыход сша, украины и турции...

поляков с англичанкой зачем тогда взяли?))


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№4 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 10:43) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Да это радует, что Янки и Прыгуны не попали на ЧМ. Пусть теперь попробуют байкотировать Чемпионат Мира, на который они итак не попали....
Регистрация: 11.07.2006
№3 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 10:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
сегодня смотрела новости и думала, что это просто нереальное совпадение: невыход сша, украины и турции... рука Кремля, по-любому


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 10:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Судья был агент Кремля.

Ну кстати да, в матче с Панамой судья накосячил не в пользу пендосов. Русский хакер. В душе.


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сборная Панамы - агенты Кремля.
Регистрация: 22.09.2007
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