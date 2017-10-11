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Арьен Роббен: "стеклянный человек" долго продержался

Полузащитник сборной Голландии Арьен Роббен прокомментировал победу над Швецией (2:0) в отборочном матче ЧМ-2018 и рассказал о завершении карьеры в национальной команде. Напомним, 33-летний футболист забил шведам два гола.

"Я хотел бы показать вам, что я могу. Мне удалось проявить себя в матче со шведами. Именно так я старался всегда играть за сборную.

Долго думал над решением уйти из сборной. Хотел даже раньше это сделать, но решил завершить эту квалификацию. "Стеклянный человек" долго продержался", - цитирует Роббена "СЭ" со ссылкой на soccernews.
Теги: Роббен Сборная Голландии
Сегодня, 12:18
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