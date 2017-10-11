Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:06
Александр Бубнов: сборная не может взять мяч под контроль с первых минут, это основная проблема (2)
Александр Бубнов: сборная не может взять мяч под контроль с первых минут, это основная проблема (2)
14:59
Умар Ниасс: адаптироваться в "Эвертоне" несложно, особенно после того, что я видел в России (4)
Умар Ниасс: адаптироваться в "Эвертоне" несложно, особенно после того, что я видел в России (4)
14:50
Жена Клаудио Браво: пока одни рвали задницы ради побед, другие не тренировались из-за похмелья (2)
Жена Клаудио Браво: пока одни рвали задницы ради побед, другие не тренировались из-за похмелья (2)
12:54
Александр Тарханов: в первом тайме сборная России медленно играла, во втором темп взвинтили - все наладилось (2)
Александр Тарханов: в первом тайме сборная России медленно играла, во втором темп взвинтили - все наладилось (2)
11:58
Болельщики сборной США: несправедливо, что играли сразу и с Тринидадом, и с Тобаго. Это русские во всем виноваты (29)
Болельщики сборной США: несправедливо, что играли сразу и с Тринидадом, и с Тобаго. Это русские во всем виноваты (29)
11:35
Вячеслав Колосков: телеканал FOX понесет имиджевые потери из-за невыхода сборной США на ЧМ (2)
Вячеслав Колосков: телеканал FOX понесет имиджевые потери из-за невыхода сборной США на ЧМ (2)
09:09
Сборная России на ЧМ-2018 может попасть в одну группу с Испанией, Ираном или Южной Кореей (13)
Сборная России на ЧМ-2018 может попасть в одну группу с Испанией, Ираном или Южной Кореей (13)
Александр Бубнов: сборная не может взять мяч под контроль с первых минут, это основная проблема
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением от матча сборной России с командой Ирана (1:1).
"Матчи с Кореей и Ираном показали, что Черчесов в целом определился со стартовым составом, остается вопрос по персоналиям. И если на флангах это не критично (сыграет Рауш или Жирков, Фернандес или Самедов?), то с полузащитой картина иная. Понятно, что по причине травм отсутствует целая группа футболистов – креативщики Головин и Дзагоев, опорник Глушаков (больше всего вопросов именно по опорной зоне). Пробуются разные варианты, но кроме Ерохина пока никто в основе здесь не закрепился. Средняя линия – лицо команды, и оно-то пока у сборной России отсутствует, по крайней мере, невыразительно. Оптимальные связи на поле находятся только по ходу матча, во вторых таймах, а с первых минут сборная России не может взять мяч под контроль, оказывать систематическое давление на соперника. Это, пожалуй, основная проблема, над которой предстоит работать Черчесову в ближайшей перспективе. Прослеживается ли положительная динамика в игре сборной России после Кубка конфедераций? Я бы пока так не говорил, но с выявлением четкого стартового состава будет вырабатываться стабильность, а уверенность по прохождению турнира футболисты уже почувствовали. Это заметно", - цитирует Бубнова Sportbox.
"Матчи с Кореей и Ираном показали, что Черчесов в целом определился со стартовым составом, остается вопрос по персоналиям. И если на флангах это не критично (сыграет Рауш или Жирков, Фернандес или Самедов?), то с полузащитой картина иная. Понятно, что по причине травм отсутствует целая группа футболистов – креативщики Головин и Дзагоев, опорник Глушаков (больше всего вопросов именно по опорной зоне). Пробуются разные варианты, но кроме Ерохина пока никто в основе здесь не закрепился. Средняя линия – лицо команды, и оно-то пока у сборной России отсутствует, по крайней мере, невыразительно. Оптимальные связи на поле находятся только по ходу матча, во вторых таймах, а с первых минут сборная России не может взять мяч под контроль, оказывать систематическое давление на соперника. Это, пожалуй, основная проблема, над которой предстоит работать Черчесову в ближайшей перспективе. Прослеживается ли положительная динамика в игре сборной России после Кубка конфедераций? Я бы пока так не говорил, но с выявлением четкого стартового состава будет вырабатываться стабильность, а уверенность по прохождению турнира футболисты уже почувствовали. Это заметно", - цитирует Бубнова Sportbox.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.