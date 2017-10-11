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Александр Бубнов: сборная не может взять мяч под контроль с первых минут, это основная проблема

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением от матча сборной России с командой Ирана (1:1).

"Матчи с Кореей и Ираном показали, что Черчесов в целом определился со стартовым составом, остается вопрос по персоналиям. И если на флангах это не критично (сыграет Рауш или Жирков, Фернандес или Самедов?), то с полузащитой картина иная. Понятно, что по причине травм отсутствует целая группа футболистов – креативщики Головин и Дзагоев, опорник Глушаков (больше всего вопросов именно по опорной зоне). Пробуются разные варианты, но кроме Ерохина пока никто в основе здесь не закрепился. Средняя линия – лицо команды, и оно-то пока у сборной России отсутствует, по крайней мере, невыразительно. Оптимальные связи на поле находятся только по ходу матча, во вторых таймах, а с первых минут сборная России не может взять мяч под контроль, оказывать систематическое давление на соперника. Это, пожалуй, основная проблема, над которой предстоит работать Черчесову в ближайшей перспективе. Прослеживается ли положительная динамика в игре сборной России после Кубка конфедераций? Я бы пока так не говорил, но с выявлением четкого стартового состава будет вырабатываться стабильность, а уверенность по прохождению турнира футболисты уже почувствовали. Это заметно", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Сборная России
Сегодня, 16:06
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№2 Написал: Батька (Сегодня, 16:36) #
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online

По мне так оптимальный состав 0 обойма так сказать не 11 человек а все кто поможет сборной, если все будут здоровы и наберут оптимальные кондиции должен быть таким :

Акинфеев/Лунев
Рауш-Кутепов/Васин-Джикия-Фернандес
Зобнин/Самед, Кузяев/Ерохин/Миранчук, Глушак/Тарасов, Головин/Полоз
Смолов/Дзюба - Кокорин/Заболотный


может кого то забыл !?
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: spiri UdSSR (Сегодня, 16:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ерохин,Кузяев,Ворончук вполне могут помочь в центре.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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