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Валерий Гергиев: уверен, что ЧМ-2018 мы проведем на высшем уровне

Художественный руководитель и директор Государственного академического Мариинского театра, федеральный посол ЧМ-2018 Валерий Гергиев уверен, что Россия на высоком уровне проведёт главный футбольный турнир.

"Уверен, что турнир мы проведем на высшем уровне. Конечно, мы обеспечим культурную программу. Санкт-Петербург достойно встретит гостей. Это, безусловно, один из красивейших городов мира, который только что успешно провел Кубок Конфедераций. Я был на двух играх в Санкт-Петербурге, и Чемпионат мира я постараюсь смотреть на стадионе. Сегодня у нас есть вера в команду, огромная симпатия и уважение к многочисленным гостям, болельщикам, которые приедут в Россию. Это сочетание – веры и уважения – будет гарантией хорошей атмосферы на ЧМ-2018. Думаю, что турнир в России станет лучшим за всю историю чемпионатов, по организации так точно. Я хочу пожелать нынешней российской сборной попасть в четверку сильнейших. Это будет колоссальным результатом. Да, сегодня у нас немного другие задачи. Зато мы страна, которая принимает Чемпионат мира 2018 года.

Здесь все будет иметь значение – от настроя игроков до поддержки болельщиков. Наша общая задача - достойно провести турнир. Думаю, что в последнем десятилетии нам не хватало футболистов, которые выходили бы на поле и боролись до последнего. Я, как и вся страна, помню обидные проигрыши, например, Словении. Мы выходили в финальную часть несколько раз за эти 20 лет, но это не было самим собой разумеющимся фактом. Мы должны были бороться за выход, и в этом плане нам не всегда везло. И теперь у нас есть шанс сделать максимальный рывок. Я лично знаю Станислава Черчесова. Хотел бы пожелать ему на будущее появления трех-четырех очень амбициозных футболистов, которые будут не только хотеть попасть в сборную, но и бороться, сражаться за честь страны. Тогда у нас будет успех! По-моему, у наших футболистов есть шанс. Мы же боролись с Англией, боролись с Голландией, Бельгией, мы даже боролись с Испанией, которая стала чемпионом мира уже в 2010 году", – цитирует Гергиева Welcome2018.com.
Сегодня, 17:31
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