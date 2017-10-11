Дональда Трампа и его "стену" высмеяли из-за невыхода сборной США на ЧМ-2018

Известный карикатурист Омар Момани посвятил одну из своих работ футбольной сборной США.Поводом такой карикатуры стал невыход «звездно-полосатых» на чемпионат мира 2018 года в России. Момани опубликовал рисунок у себя в твиттере."По поводу стены, Дональд. США не смогли преодолеть "стену" чемпионата мира», — подписал Момани.Сборная США впервые за 32 года не будет принимать участие в финальной части чемпионата мира.