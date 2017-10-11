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Дональда Трампа и его "стену" высмеяли из-за невыхода сборной США на ЧМ-2018

Известный карикатурист Омар Момани посвятил одну из своих работ футбольной сборной США.

Поводом такой карикатуры стал невыход «звездно-полосатых» на чемпионат мира 2018 года в России. Момани опубликовал рисунок у себя в твиттере.

"По поводу стены, Дональд. США не смогли преодолеть "стену" чемпионата мира», — подписал Момани.

Сборная США впервые за 32 года не будет принимать участие в финальной части чемпионата мира.



"Газета.ру"
Теги: Сборная США
Сегодня, 19:15
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:59) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Стены Кремля и великая китайская стена для пендосов непреодолимы. Только мексиканский и украинский заборы вам преодолевать.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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