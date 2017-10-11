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Андрей Бутенко: РФС найдет персонал для просмотра видеоповторов в Краснодаре к 3 декабря

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко сообщил, что Российский футбольный союз найдет квалифицированный персонал для тестирования системы видеоповторов в Краснодаре.

"Естественно, найдут людей к третьему декабря, когда установят систему. Это будет не официоз, а обычное тестирование системы. Найдут людей или нет, на мой взгляд, вопрос риторический. Я уверен, что Российский футбольный союз совместно с судейским комитетом найдет персонал.

Скажу вам так: свято место у видеопульта пусто не бывает. А это место со временем станет святым. В свое время у Диего Марадоны была "рука бога", а в ближайшем будущем "божьим местом" станет кресло у данной системы", - цитирует Бутенко ТАСС.
Теги: Бутенко
Сегодня, 20:26
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:31) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Червиченко возьмите и Бубнова с Ловчевым.


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