Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Губернатор Ростовской области поручил обеспечить детей до 13 лет бесплатными или льготными билетами

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил обеспечить детям до 13 лет возможность посещать футбольные матчи на стадионе "Ростов-Арена" бесплатно или по льготной цене после чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщила пресс-служба губернатора в среду.

"Необходимо предоставить возможность детям до 12 или 13 лет вместе с родителями приходить на футбольные матчи на новый стадион бесплатно либо по льготной цене. Во-первых, это возможность привлечь внимание детишек к футболу. Во-вторых, это возможность для родителей лишний раз пообщаться с ребенком. В-третьих, это популяризация спорта не только в Ростове, но и в Ростовской области, эта схема уже успешно работает в ряде стран Европы", - цитирует Голубева ТАСС.
Сегодня, 20:33
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: grisha (Сегодня, 21:38) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Анатолий Гуськов
Губернатору спасибо!

Тоже у их родителей и бабушек воруешь?

Цитата: Анатолий Гуськов
Помню своё детство(более полувека назад), когда с бьющимся сердцем мы пролазили в щели забора на стадион.

Хайль ещё закричи )))))))))))
Билет стоил десять копеек - любой пацан мог себе позволить
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: Анатолий Гуськов (Сегодня, 21:34) #
  • -1
  •  (1)

grisha,
Напрасно Вы так! Действия губернатора достойны подражания. В то время, как большинство матчей проходят при полупустых трибунах сотни мальчишек не имеют возможностей(при нынешних ценах на билеты) встретиться со своими футбольными кумирами. Помню своё детство(более полувека назад), когда с бьющимся сердцем мы пролазили в щели забора на стадион. Встреча с футболом это всегда радость, а для детей - особенно. Губернатору спасибо!
Регистрация: 24.07.2017
№1 Написал: grisha (Сегодня, 21:03) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот фуфляк- благодетель !!!
На тебе, Боже,
что никому негоже

Урод - отдал бы наворованное у родителей те бы сами решили - хлеба купить или на футбол идти ((((
Регистрация: 19.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.