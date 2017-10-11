Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:33
Губернатор Ростовской области поручил обеспечить детей до 13 лет бесплатными или льготными билетами (3)
Губернатор Ростовской области поручил обеспечить детей до 13 лет бесплатными или льготными билетами (3)
19:48
Станислав Черчесов: в игре с Кореей Самедов не доработал, настолько быстро сыграли корейцы (2)
Станислав Черчесов: в игре с Кореей Самедов не доработал, настолько быстро сыграли корейцы (2)
18:07
Станислав Черчесов: Дзагоев – виртуальный футболист. Он по потенциалу игрок сборной, но мы его не видим (28)
Станислав Черчесов: Дзагоев – виртуальный футболист. Он по потенциалу игрок сборной, но мы его не видим (28)
17:45
Станислав Черчесов: Габулов? Почему мы должны отказаться от игрока, который хорошо себя показывает? (5)
Станислав Черчесов: Габулов? Почему мы должны отказаться от игрока, который хорошо себя показывает? (5)
16:06
Александр Бубнов: сборная не может взять мяч под контроль с первых минут, это основная проблема (4)
Александр Бубнов: сборная не может взять мяч под контроль с первых минут, это основная проблема (4)
14:59
Умар Ниасс: адаптироваться в "Эвертоне" несложно, особенно после того, что я видел в России (4)
Умар Ниасс: адаптироваться в "Эвертоне" несложно, особенно после того, что я видел в России (4)
14:50
Жена Клаудио Браво: пока одни рвали задницы ради побед, другие не тренировались из-за похмелья (2)
Жена Клаудио Браво: пока одни рвали задницы ради побед, другие не тренировались из-за похмелья (2)
12:54
Александр Тарханов: в первом тайме сборная России медленно играла, во втором темп взвинтили - все наладилось (4)
Александр Тарханов: в первом тайме сборная России медленно играла, во втором темп взвинтили - все наладилось (4)
11:58
Болельщики сборной США: несправедливо, что играли сразу и с Тринидадом, и с Тобаго. Это русские во всем виноваты (32)
Болельщики сборной США: несправедливо, что играли сразу и с Тринидадом, и с Тобаго. Это русские во всем виноваты (32)
Губернатор Ростовской области поручил обеспечить детей до 13 лет бесплатными или льготными билетами
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил обеспечить детям до 13 лет возможность посещать футбольные матчи на стадионе "Ростов-Арена" бесплатно или по льготной цене после чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщила пресс-служба губернатора в среду.
"Необходимо предоставить возможность детям до 12 или 13 лет вместе с родителями приходить на футбольные матчи на новый стадион бесплатно либо по льготной цене. Во-первых, это возможность привлечь внимание детишек к футболу. Во-вторых, это возможность для родителей лишний раз пообщаться с ребенком. В-третьих, это популяризация спорта не только в Ростове, но и в Ростовской области, эта схема уже успешно работает в ряде стран Европы", - цитирует Голубева ТАСС.
"Необходимо предоставить возможность детям до 12 или 13 лет вместе с родителями приходить на футбольные матчи на новый стадион бесплатно либо по льготной цене. Во-первых, это возможность привлечь внимание детишек к футболу. Во-вторых, это возможность для родителей лишний раз пообщаться с ребенком. В-третьих, это популяризация спорта не только в Ростове, но и в Ростовской области, эта схема уже успешно работает в ряде стран Европы", - цитирует Голубева ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.