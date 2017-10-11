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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Одноногому болельщику из Египта подарят протез и путевку в Россию на ЧМ-2018
Одноногий болельщик сборной Египта эмоционально отпраздновал выход команды на чемпионат мира — 2018. Этот поступок впечатлил саудовского бизнесмена, который решил наградить фаната подарком.
Отмечается, что бизнесмен из Саудовской Аравии купит протез для болельщика, а также оплатит все расходы, связанные с посещением матчей чемпионата мира по футболу в России.
[media=https://twitter.com/MSDAR_NEWS/status/917378210576453632/photo/1]
"Газета.ру"
Отмечается, что бизнесмен из Саудовской Аравии купит протез для болельщика, а также оплатит все расходы, связанные с посещением матчей чемпионата мира по футболу в России.
[media=https://twitter.com/MSDAR_NEWS/status/917378210576453632/photo/1]
"Газета.ру"
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