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Одноногому болельщику из Египта подарят протез и путевку в Россию на ЧМ-2018

Одноногий болельщик сборной Египта эмоционально отпраздновал выход команды на чемпионат мира — 2018. Этот поступок впечатлил саудовского бизнесмена, который решил наградить фаната подарком.

Отмечается, что бизнесмен из Саудовской Аравии купит протез для болельщика, а также оплатит все расходы, связанные с посещением матчей чемпионата мира по футболу в России.

[media=https://twitter.com/MSDAR_NEWS/status/917378210576453632/photo/1]

"Газета.ру"
Сегодня, 21:03
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2
(0)
№2 Написал: vvSpartak (Сегодня, 21:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Васильчиков В.
Жесть какая-то .... Лучше б двуногому подарили протез ....
Трёхногий болельщик из Египта произвёл бы фурор ....

Может этим болельщиком хочешь быть ты?


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№1 Написал: Васильчиков В. (Сегодня, 21:18) #
  • -4
  •  (4)

Жесть какая-то .... Лучше б двуногому подарили протез ....
Трёхногий болельщик из Египта произвёл бы фурор ....
Регистрация: 1.09.2016
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