Одноногому болельщику из Египта подарят протез и путевку в Россию на ЧМ-2018

Одноногий болельщик сборной Египта эмоционально отпраздновал выход команды на чемпионат мира — 2018. Этот поступок впечатлил саудовского бизнесмена, который решил наградить фаната подарком.Отмечается, что бизнесмен из Саудовской Аравии купит протез для болельщика, а также оплатит все расходы, связанные с посещением матчей чемпионата мира по футболу в России.[media=https://twitter.com/MSDAR_NEWS/status/917378210576453632/photo/1]