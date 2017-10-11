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Вопрос с бесплатным железнодорожным сообщением во время ЧМ-2018 будет решать Минтранс

Вопрос с бесплатным железнодорожным сообщением между городами-организаторами чемпионата мира 2018 года будет решаться на уровне Минтранса РФ, сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Передвижение болельщиков на чемпионате мира 2018 года из других городов России в Калининград на поезде подразумевает пересечение границ с двумя государствами - Литвой и Польшей.

"Вопрос с бесплатным железнодорожным сообщением до Калининграда на чемпионате мира решит Минтранс. Вполне возможно, что организовывать такие поезда не очень логично. Существуют определенные сложности, в том числе пересечение двух границ. Решение окончательно пока не принято, после консультации с Минтрансом мы его примем", - цитирует Сорокина ТАСС.
Теги: Сорокин
Сегодня, 21:08
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