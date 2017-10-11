Власти Москвы потратят 830 млн рублей на бесплатный Wi-Fi к ЧМ-2018

Мэрия Москвы намерена потратить 830 миллионов рублей для установки к ЧМ-2018 сети бесплатного Wi-Fi в публичных местах и его работы на протяжении двух лет.Интернет будет доступен на улицах, в столичных домах культуры, а также в вузах, музеях и парках. Для каждой из трех категорий городские власти выбрали отдельных исполнителей.Конкурс на строительство 2 тысяч уличных точек доступа выиграл провайдер "Престиж-интернет". Мэрия заключит с ним контракт на 333 миллиона рублей.На сегодняшний день компания обеспечивает покрытие 64 процента территории внутри Бульварного кольца и 30 – внутри Садового кольца.Организацией бесплатного Wi-Fi в московских домах культуры займется компания "Цифра один". На контракт с ней из городского бюджета выделят до 348 миллионов.