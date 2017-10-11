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Дмитрий Кириченко: в целом уже видно, чего требует Черчесов от игроков сборной России

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко заявил, что сборная России с каждым матчем прибавляет в игре, общая картина складывается достаточно неплохая, становится понятно, чего требует тренер от футболистов.

"В целом уже видно, чего требует тренер от игроков, понятно, что кто-то под эти требования подходит, кто-то подходит меньше, но в целом картина достаточно неплохая. Сборная, на мой взгляд, прибавляет. Иран достаточно сильный соперник, понятно, что это не мировой гранд, но это сильная, организованная команда. Игра была хорошая", - цитирует Кириченко "Р-Спорт".
Теги: Кириченко Черчесов Сборная России
Сегодня, 22:09
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