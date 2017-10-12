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Рашид Рахимов: организация линии обороны сборной России оставляет желать лучшего

Экс-защитник "Спартака" Рашид Рахимов отметил, что ему не понравилась игра центральных защитников сборной России в товарищеском матче против Ирана (1:1).

- Как оцените игру центральных защитников в матче с Ираном?

- Если честно - не очень понравилось. Особенно на фоне соперника, который не является фаворитом чемпионата мира, и тем более не является топ-сборной. Мы допускали очень много позиционных ошибок. Если вспомнить второй тайм, то подстраховывали защитники друг друга плохо. Из-за этого и получили гол. Если еще раз посмотреть эпизод - Кудряшову пришлось смещаться в зону, чтобы подстраховать Джикию и Кутепова. И еще было несколько таких моментов. Так нельзя. Нужно уметь действовать один в один, выигрывать единоборства.

Сама организация линии обороны оставляет желать лучшего. Если мы хотим играть с равными и слабыми командами первым номером, нужно поработать над организацией защиты. Но стоит уже делать проекцию на более сильных соперников. Вы посмотрите, какие нападающие играют в сборной Аргентины, Бразилии, Франции, да даже Бельгии. Надо думать, как будем выглядеть против этих команд.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рахимов Сборная России
Сегодня, 03:25
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