Кубок мира по футболу привезли в Ярославль на два дня

Главный трофей чемпионата мира по футболу на два дня прибыл в Ярославль. Торжественная церемония встречи кубка прошла в культурно-спортивном комплексе "Вознесенский"."Сегодня у нас действительно замечательный праздник, праздник футбола, праздник приближающегося события для всех тех, кто любит футбол по всему миру. Действительно, у нас есть уникальная возможность, в течение двух дней мы сможем посмотреть и прикоснуться к новой истории, к главному трофею – кубку мира предстоящего турнира, который через восемь месяцев стартует в Москве на стадионе "Лужники".Ярославль не вошел в число городов, в которых пройдут матчи мирового первенства, но у нас есть все шансы стать современной тренировочной базой для звездных команд, и сейчас на стадионах "Славнефть" и "Шинник" идут масштабные работы по реконструкции. Для нас достойно принять спортсменов - дело чести", - сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.