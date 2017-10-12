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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Шандор Варга: увольнение Шевченко стало бы ошибкой
Агент ФИФА Шандор Варга отметил, что, по его мнению, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко должен остаться на занимаемой должности.
"Я присутствовал на матче со сборной Хорватии. 75 тысяч зрителей на стадионе, прекрасная атмосфера. А до этого был "Уэмбли", где полупустой стадион и еле играющая английская национальная команда. Я не вижу ничего трагичного в том, что украинцы уступили в решающем матче. Если посмотреть на составы, то хорваты ожидаемо победили и пробились в «стыки». В игре украинской команды было много хороших моментов, с тех пор, как Андрей работает, я вижу прогресс. Знаю, что и в раздевалке хорошая обстановка. Он молодой тренер, это его первая работа. Федерация футбола поступает правильно, его нужно поддержать и дать работать дальше. Все-таки тренировать сборную своей страны — вершина тренерской работы. Но вспомните того же Юргена Клинсмана — его первая работа в сборной Германии оказалась достаточно успешной. Обратный пример Фабио Капелло в сборной Англии. Конечно, Шевченко непросто, эта работа требует мудрости. Но пока Андрей справляется. Считаю, ему помогает богатая карьера в качестве игрока. Коммуникация у него налажена с игроками, федерацией. Он поработал с отличными тренерами, начиная с Валерия Лобановского. Это ему многое дало. Команда его уважает. У Украины есть потенциал, есть молодые игроки, у которых все впереди. Я вижу прогресс в игре команды, она может побороться в следующем отборочном цикле. Сейчас увольнение тренера стало бы ошибкой", - цитирует Варгу "Спорт день за днем".
"Я присутствовал на матче со сборной Хорватии. 75 тысяч зрителей на стадионе, прекрасная атмосфера. А до этого был "Уэмбли", где полупустой стадион и еле играющая английская национальная команда. Я не вижу ничего трагичного в том, что украинцы уступили в решающем матче. Если посмотреть на составы, то хорваты ожидаемо победили и пробились в «стыки». В игре украинской команды было много хороших моментов, с тех пор, как Андрей работает, я вижу прогресс. Знаю, что и в раздевалке хорошая обстановка. Он молодой тренер, это его первая работа. Федерация футбола поступает правильно, его нужно поддержать и дать работать дальше. Все-таки тренировать сборную своей страны — вершина тренерской работы. Но вспомните того же Юргена Клинсмана — его первая работа в сборной Германии оказалась достаточно успешной. Обратный пример Фабио Капелло в сборной Англии. Конечно, Шевченко непросто, эта работа требует мудрости. Но пока Андрей справляется. Считаю, ему помогает богатая карьера в качестве игрока. Коммуникация у него налажена с игроками, федерацией. Он поработал с отличными тренерами, начиная с Валерия Лобановского. Это ему многое дало. Команда его уважает. У Украины есть потенциал, есть молодые игроки, у которых все впереди. Я вижу прогресс в игре команды, она может побороться в следующем отборочном цикле. Сейчас увольнение тренера стало бы ошибкой", - цитирует Варгу "Спорт день за днем".
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