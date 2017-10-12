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Временные трибуны "Екатеринбург-Арены" после ЧМ могут перенести в один из городов области

Временные трибуны, которые установлены на Центральном стадионе Екатеринбурга к ЧМ-2018, после проведения турнира могут быть перенесены в город Каменск-Уральский (Свердловская область). Таким образом, город может получить стадион на 10-12 тыс. мест, сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

"Сегодня мы рассматриваем вариант разбора этих временных трибун после чемпионата мира, чтобы затем установить их, например, в Каменске-Уральском, который может получить 10-12 тысячный стадион, где можно будет проводить соревнования по футболу высокого уровня. При этом мы знаем, что есть порядка 15-18 тыс. болельщиков футбольного клуба "Урал", и стадион вместимостью 23 тыс. мест будет востребован для футболистов", - отметил Рапопорт.
Сегодня, 16:22
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