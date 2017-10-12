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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Станислав Черчесов рассказал, что хочет провести товарищеский матч на выезде
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что хочет провести товарищеский матч на выезде.
"Предложу сыграть где-то. Хочется разнообразия. Аргентину, конечно, если договоримся, привезем для наших зрителей. Но хочется и других посмотреть, и себя показать. Как с Венгрией", — цитирует Черчесова "Вести.Ru".
"Предложу сыграть где-то. Хочется разнообразия. Аргентину, конечно, если договоримся, привезем для наших зрителей. Но хочется и других посмотреть, и себя показать. Как с Венгрией", — цитирует Черчесова "Вести.Ru".
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