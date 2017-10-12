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Станислав Черчесов рассказал, что хочет провести товарищеский матч на выезде

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что хочет провести товарищеский матч на выезде.

"Предложу сыграть где-то. Хочется разнообразия. Аргентину, конечно, если договоримся, привезем для наших зрителей. Но хочется и других посмотреть, и себя показать. Как с Венгрией", — цитирует Черчесова "Вести.Ru".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 17:05
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(3)
№3 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 17:25) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: guyfox18
на халяву заграницу. губа не дура

Ой дурак...
Регистрация: 28.05.2014
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 17:22) #
  • +2
  •  (2)
online

Правильное решение....давно пора было играть не с Динамо....а с крепкой командой на выезде....ХОРВАТИЯ...СЕРБИЯ ...ПОЛЬША...ВЕНГРИЯ....а теперь думаем...С кем сыграть на выезде... время ушло....Сегодня нужно наигрывать не 5-6 футболистов основного состава ...а 11...а Вы не определились... с кем и как играть....осталось время не много.. о .Дзагоеве нужно не думать ....его не профессиональное отношение к футболу даёт о себе знать...посещение клубов и пьянство....вот и результат...постоянные травмы....креативных футболистов ищите...таких как Джано...жалко что Он заигран за Грузию.а вообще сборная ОЧЕНЬ ПРИБАВИЛА...за пол года.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: guyfox18 Москва (Сегодня, 17:07) #
  • -2
  •  (2)

на халяву заграницу. губа не дура
Регистрация: 19.10.2011
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