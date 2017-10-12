Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:30
Президент "Днепра-1": какая-то куча отбросов вломилась в сектор, буцая ногами детей-сирот (видео) (7)
Президент "Днепра-1": какая-то куча отбросов вломилась в сектор, буцая ногами детей-сирот (видео) (7)
07:48
На реконструкцию стадиона им. Стрельцова новые владельцы "Торпедо" могут потратить 8 млрд рублей (3)
На реконструкцию стадиона им. Стрельцова новые владельцы "Торпедо" могут потратить 8 млрд рублей (3)
Президент "ПСЖ" подозревается в коррупции при покупке прав на трансляцию ЧМ
Президент "ПСЖ" Нассер аль-Хелайфи подозревается швейцарской полицией в коррупции при приобретении прав на трансляции матчей ЧМ-2018, который пройдет в России.
Утверждается, что права на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 в конкретных странах могли быть проданы beIN Sports за взятку. Во взяточничестве подозревается бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальк.
Швейцарцы сотрудничают по этому расследованию со своими коллегами в Франции, Греции, Италии и Испании.
Утверждается, что права на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 в конкретных странах могли быть проданы beIN Sports за взятку. Во взяточничестве подозревается бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальк.
Швейцарцы сотрудничают по этому расследованию со своими коллегами в Франции, Греции, Италии и Испании.
Criminal case into a flagship Qatari broadcaster comes amid blockade by Gulf neigbours who accuse nation of supporting terror (Doha denies)— Rob Harris (@RobHarris) October 12, 2017
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.