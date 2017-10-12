Президент "ПСЖ" подозревается в коррупции при покупке прав на трансляцию ЧМ

Criminal case into a flagship Qatari broadcaster comes amid blockade by Gulf neigbours who accuse nation of supporting terror (Doha denies) — Rob Harris (@RobHarris) October 12, 2017

Президент "ПСЖ" Нассер аль-Хелайфи подозревается швейцарской полицией в коррупции при приобретении прав на трансляции матчей ЧМ-2018, который пройдет в России.Утверждается, что права на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 в конкретных странах могли быть проданы beIN Sports за взятку. Во взяточничестве подозревается бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальк.Швейцарцы сотрудничают по этому расследованию со своими коллегами в Франции, Греции, Италии и Испании.