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Геннадий Орлов: это великолепно, что такой спрос на билеты ЧМ-2018

Большой спрос на билеты на матчи ЧМ-2018 - счастье для России, иностранцы хотят увидеть большой праздник, заявил известный телекомментатор, мастер спорта Геннадий Орлов.

"Это великолепно, что такой спрос на билеты чемпионата мира в России! Только радует, что такое желание у иностранцев приехать к нам. Это счастье для страны. Мы примем чемпионат мира – это большой праздник, и смотрите, как мир откликнулся, сколько заявок на билеты. Это замечательно! Мы все-таки находимся в Европе, это тоже много значит, сколько европейцев приедет к нам. Замечательно, что на чемпионат мира пробились звезды, сборные Португалии, Бразилии, Аргентины. Во футбол-то будет! И сборная России тоже проявит себя на домашнем турнире. Мы не выиграем чемпионат мира, но выступим достойно, мне так кажется", - цитирует Орлова "Р-Спорт".
Теги: Орлов
Сегодня, 17:35
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