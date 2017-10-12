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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Жуков: итоги заявок на билеты ЧМ-2018 говорят о колоссальном интересе
Итоги первого этапа подачи заявок на билеты на ЧМ-2018 говорит о колоссальном интересе к турниру, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
"Такая цифра означает, что интерес колоссальный к чемпионату мира. Я уверен, что трибуны будут заполнены практически на всех матчах", - цитирует Жукова "Р-Спорт".
"Такая цифра означает, что интерес колоссальный к чемпионату мира. Я уверен, что трибуны будут заполнены практически на всех матчах", - цитирует Жукова "Р-Спорт".
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