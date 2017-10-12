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Сергей Анохин: миллионы заявок на билеты на чемпионат мира-2018 говорят, что люди не боятся ехать в Россию

Вице-президент РФС Сергей Анохин заявил, что в России за время подготовки чемпионата мира-2018 существенно улучшилась инфраструктура.

"Такое количество заявок говорит о большом интересе иностранцев к нашей стране. За время подготовки чемпионата мира в России существенно улучшилась инфраструктура, был успешно проведен Кубок конфедераций, за что мы получили большое количество благодарностей от болельщиков из разных стран. Люди не боятся ехать в Россию, и те, кому суждено попасть на чемпионат мира 2018 года, смогут посмотреть не только Москву и Санкт-Петербург, а и другие города России, которые также очень красивы и в которых есть, чем полюбоваться", - цитирует Анохина "Р-Спорт".
Теги: Анохин
Сегодня, 18:11
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