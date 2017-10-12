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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Анохин: миллионы заявок на билеты на чемпионат мира-2018 говорят, что люди не боятся ехать в Россию
Сергей Анохин: миллионы заявок на билеты на чемпионат мира-2018 говорят, что люди не боятся ехать в Россию
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Сергей Анохин: миллионы заявок на билеты на чемпионат мира-2018 говорят, что люди не боятся ехать в Россию
Вице-президент РФС Сергей Анохин заявил, что в России за время подготовки чемпионата мира-2018 существенно улучшилась инфраструктура.
"Такое количество заявок говорит о большом интересе иностранцев к нашей стране. За время подготовки чемпионата мира в России существенно улучшилась инфраструктура, был успешно проведен Кубок конфедераций, за что мы получили большое количество благодарностей от болельщиков из разных стран. Люди не боятся ехать в Россию, и те, кому суждено попасть на чемпионат мира 2018 года, смогут посмотреть не только Москву и Санкт-Петербург, а и другие города России, которые также очень красивы и в которых есть, чем полюбоваться", - цитирует Анохина "Р-Спорт".
"Такое количество заявок говорит о большом интересе иностранцев к нашей стране. За время подготовки чемпионата мира в России существенно улучшилась инфраструктура, был успешно проведен Кубок конфедераций, за что мы получили большое количество благодарностей от болельщиков из разных стран. Люди не боятся ехать в Россию, и те, кому суждено попасть на чемпионат мира 2018 года, смогут посмотреть не только Москву и Санкт-Петербург, а и другие города России, которые также очень красивы и в которых есть, чем полюбоваться", - цитирует Анохина "Р-Спорт".
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