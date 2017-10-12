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СМИ: сборная Мексики во время ЧМ-2018 будет базироваться в Новогорске

Сборная Мексики выбрала базу "Динамо" в Новогорске в качестве места размещения во время чемпионата мира 2018 года в России, сообщает "Р-Спорт".

Мексиканцы наряду с командами Коста-Рики и Панамы добилась права сыграть на ЧМ-2018 от КОНКАКАФ. Еще один представитель региона сборная Гондураса оспорит путевку в стыковых играх со сборной Австралии.
Теги: Сборная Мексики
Сегодня, 18:16
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