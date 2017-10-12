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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Сергей Анохин: миллионы заявок на билеты на чемпионат мира-2018 говорят, что люди не боятся ехать в Россию
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Президент "Днепра-1": какая-то куча отбросов вломилась в сектор, буцая ногами детей-сирот (видео) (7)
Президент "Днепра-1": какая-то куча отбросов вломилась в сектор, буцая ногами детей-сирот (видео) (7)
СМИ: сборная Мексики во время ЧМ-2018 будет базироваться в Новогорске
Сборная Мексики выбрала базу "Динамо" в Новогорске в качестве места размещения во время чемпионата мира 2018 года в России, сообщает "Р-Спорт".
Мексиканцы наряду с командами Коста-Рики и Панамы добилась права сыграть на ЧМ-2018 от КОНКАКАФ. Еще один представитель региона сборная Гондураса оспорит путевку в стыковых играх со сборной Австралии.
Мексиканцы наряду с командами Коста-Рики и Панамы добилась права сыграть на ЧМ-2018 от КОНКАКАФ. Еще один представитель региона сборная Гондураса оспорит путевку в стыковых играх со сборной Австралии.
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