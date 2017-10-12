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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сборная России будет базироваться в Новогорске во время ЧМ-2018
База в подмосковном Новогорске окончательно утверждена местом, где во время чемпионата мира 2018 года будет жить и тренироваться сборная России, передает "Р-Спорт".
Отмечается, что в Новогорске уже подготовлены два полноразмерных поля, а с тренерским штабом национальной команды утверждалось все, вплоть до цвета стен в помещениях.
Отмечается, что в Новогорске уже подготовлены два полноразмерных поля, а с тренерским штабом национальной команды утверждалось все, вплоть до цвета стен в помещениях.
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