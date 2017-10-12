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Сборная России будет базироваться в Новогорске во время ЧМ-2018

База в подмосковном Новогорске окончательно утверждена местом, где во время чемпионата мира 2018 года будет жить и тренироваться сборная России, передает "Р-Спорт".

Отмечается, что в Новогорске уже подготовлены два полноразмерных поля, а с тренерским штабом национальной команды утверждалось все, вплоть до цвета стен в помещениях.
Теги: Сборная России
Сегодня, 18:39
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(0)
№5 Написал: Егор Шлоас (Сегодня, 19:17) #
  • -1
  •  (1)
online

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - w i n t e n n i s . i n
Регистрация: 12.10.2017
№4 Написал: LLM (Сегодня, 18:59) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Наши вместе с Мексикой будут жить? Что за хня. Ну дома то можно нормально жить
Регистрация: 21.02.2017
№3 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 18:54) #
  • -2
  •  (4)
online

Тем кто в Калининграде играет лучше в Польше или Литве остановиться... Уровень сервиса выше и дешевле.... Поляки впринципе из дома могут на игры летать..
Регистрация: 22.11.2014
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:47) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Сборная Мексики выбрала базу "Динамо" в Новогорске в качестве места размещения во время чемпионата мира 2018 года в России, сообщает "Р-Спорт".

Мексиканцы наряду с командами Коста-Рики и Панамы добилась права сыграть на ЧМ-2018 от КОНКАКАФ. Еще один представитель региона сборная Гондураса оспорит путевку в стыковых играх со сборной Австралии.


и?


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за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -только ртом и жопой!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 18:46) #
  • -3
  •  (3)

А кто бы сомневался ....Черчесов ...после ЧМ...возглавит Динамо...Новогорск ...его любимая БАЗА...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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