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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Анохин: миллионы заявок на билеты на чемпионат мира-2018 говорят, что люди не боятся ехать в Россию
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Алексей Сорокин: темпы подачи заявок на билеты на матчи ЧМ-2018 воодушевляют
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, удовлетворен количеством заявок на билеты на матчи чемпионата мира 2018 года.
В среду завершился первый этап подачи заявок на билеты на игры мирового первенства, который стартовал 14 сентября. В общей сложности поступило 3 496 204 заявки.
"Это очень хорошая, воодушевляющая цифра. После того, как многие команды отобрались, появились новые страны - лидеры по количеству поданных заявок. Мы никаких ставок на темпы не делали. Примерно этого и ожидали, но мои личные ожидания реальная динамика обогнала.
Непопадание сборной США? Ни расстройств, ни каких-то положительных эмоций по поводу невыхода или выхода команд мы не можем себе позволить. Мы призваны предоставить всем командам одинаковый уровень обслуживания и комфорта. Каждую неотобравшуюся команду жалко по-своему", - цитирует Сорокина ТАСС.
В среду завершился первый этап подачи заявок на билеты на игры мирового первенства, который стартовал 14 сентября. В общей сложности поступило 3 496 204 заявки.
"Это очень хорошая, воодушевляющая цифра. После того, как многие команды отобрались, появились новые страны - лидеры по количеству поданных заявок. Мы никаких ставок на темпы не делали. Примерно этого и ожидали, но мои личные ожидания реальная динамика обогнала.
Непопадание сборной США? Ни расстройств, ни каких-то положительных эмоций по поводу невыхода или выхода команд мы не можем себе позволить. Мы призваны предоставить всем командам одинаковый уровень обслуживания и комфорта. Каждую неотобравшуюся команду жалко по-своему", - цитирует Сорокина ТАСС.
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