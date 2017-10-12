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Алексей Сорокин: темпы подачи заявок на билеты на матчи ЧМ-2018 воодушевляют

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, удовлетворен количеством заявок на билеты на матчи чемпионата мира 2018 года.

В среду завершился первый этап подачи заявок на билеты на игры мирового первенства, который стартовал 14 сентября. В общей сложности поступило 3 496 204 заявки.

"Это очень хорошая, воодушевляющая цифра. После того, как многие команды отобрались, появились новые страны - лидеры по количеству поданных заявок. Мы никаких ставок на темпы не делали. Примерно этого и ожидали, но мои личные ожидания реальная динамика обогнала.

Непопадание сборной США? Ни расстройств, ни каких-то положительных эмоций по поводу невыхода или выхода команд мы не можем себе позволить. Мы призваны предоставить всем командам одинаковый уровень обслуживания и комфорта. Каждую неотобравшуюся команду жалко по-своему", - цитирует Сорокина ТАСС.
Теги: Сорокин
Сегодня, 19:20
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