На стадионе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде началась прошивка газона

Процедура прошивки газона началась на стадионе чемпионата мира 2018 года в Нижнем Новгороде, данное мероприятие является финальным этапом подготовки футбольного поля."Специалисты производят стабилизацию корневой зоны газона методом прошивки полимерным волокном. Технология прошивки разработана в Нидерландах", - говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе, прошивка газона позволит улучшить дренажные свойства корневой зоны, больше чем в три раза увеличить износостойкость газона и снизить риск получения травм спортсменами. Прошивать газон будут в течение двух недель, после чего его продолжат стричь, поливать и удобрять минеральными удобрениями. На зиму газон законсервируют по специальной технологии, чтобы сохранить его во время заморозков."Площадь участка прошивки составит 8 тыс. квадратных метров. Для обработки футбольной площадки задействованы две самоходные гусеничные машины. Специализированная техника действует по принципу швейной машины: каждые два сантиметра почва прокалывается на глубину около 20 см, и с помощью специальных игл устанавливаются полимерные нити", - отметили в пресс-службе.На стадионе также продолжается монтаж кровли, установлено 30 000 кресел, идут работы по благоустройству территории вокруг стадиона, монтаж инженерных сетей, отделочные работы и витражное остекление.