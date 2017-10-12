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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Власти Геленджика готовы принять любую сборную-участницу ЧМ-2018
Начальник управления по физической культуре и спорту Геленджика Руслан Давлетукаев рассказал, что транспортная, спортивная и туристическая инфраструктура города, где будут расположены две тренировочные базы для команд — участниц чемпионата мира 2018 года, позволит принять любую сборную, в том числе и исландскую.
"Мы готовы принять иностранные сборные, мы не подведем. В Краснодарском крае существует комплексный краевой план [подготовки к чемпионату], на его основании мы разработали свой городской план: начиная от праздничного оформления города, навигации на русском и английском языке, мест трансляции матчей — определены фан-зоны с большими экранами, и заканчивая подготовкой отелей, где будет размещаться команды", — рассказал Давлетукаев.
ТАСС
"Мы готовы принять иностранные сборные, мы не подведем. В Краснодарском крае существует комплексный краевой план [подготовки к чемпионату], на его основании мы разработали свой городской план: начиная от праздничного оформления города, навигации на русском и английском языке, мест трансляции матчей — определены фан-зоны с большими экранами, и заканчивая подготовкой отелей, где будет размещаться команды", — рассказал Давлетукаев.
ТАСС
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