Власти Геленджика готовы принять любую сборную-участницу ЧМ-2018

Начальник управления по физической культуре и спорту Геленджика Руслан Давлетукаев рассказал, что транспортная, спортивная и туристическая инфраструктура города, где будут расположены две тренировочные базы для команд — участниц чемпионата мира 2018 года, позволит принять любую сборную, в том числе и исландскую."Мы готовы принять иностранные сборные, мы не подведем. В Краснодарском крае существует комплексный краевой план [подготовки к чемпионату], на его основании мы разработали свой городской план: начиная от праздничного оформления города, навигации на русском и английском языке, мест трансляции матчей — определены фан-зоны с большими экранами, и заканчивая подготовкой отелей, где будет размещаться команды", — рассказал Давлетукаев.