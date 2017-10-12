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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виталий Мутко: в ноябре у нас будет два таких забойных матча
Вице-премьер, глава РФС Виталий Мутко рассказал о том, как будут выбираться соперники для нашей национальной команды перед домашним чемпионатом мира.
"С кем сборная России сыграет в ноябре? В понедельник мы все объявим. В ноябре у нас будет два таких забойных матча. Думаю, надо выходить на них и делать хороший шаг вперед, двигаясь на чемпионат. Нормальные непредвзятые люди, профессионалы, должны понимать, что все продумано нами в плане организации контрольных матчей, потому что 32 участника на чемпионате мира. У всех разные стили. Нам нужно было сыграть и с африканскими командами, потому что они с большой долей вероятности будут у нас в группе. Теперь мы еще четыре игры сыграем с топовыми сборными, а потом, в последних двух играх перед чемпионатом мира, мы определим, с какими командами нам нужно будет дошлифовать подготовку. Одна игра будет на сборах, а вторая здесь, в Москве. Мы сделаем все по той же модели, как и перед Кубком конфедераций. Скорее всего, повторим ту схему. Такой у нас план, и мне он кажется совершенно разумным", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
"С кем сборная России сыграет в ноябре? В понедельник мы все объявим. В ноябре у нас будет два таких забойных матча. Думаю, надо выходить на них и делать хороший шаг вперед, двигаясь на чемпионат. Нормальные непредвзятые люди, профессионалы, должны понимать, что все продумано нами в плане организации контрольных матчей, потому что 32 участника на чемпионате мира. У всех разные стили. Нам нужно было сыграть и с африканскими командами, потому что они с большой долей вероятности будут у нас в группе. Теперь мы еще четыре игры сыграем с топовыми сборными, а потом, в последних двух играх перед чемпионатом мира, мы определим, с какими командами нам нужно будет дошлифовать подготовку. Одна игра будет на сборах, а вторая здесь, в Москве. Мы сделаем все по той же модели, как и перед Кубком конфедераций. Скорее всего, повторим ту схему. Такой у нас план, и мне он кажется совершенно разумным", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
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