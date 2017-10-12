Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Виталий Мутко: в ноябре у нас будет два таких забойных матча

Вице-премьер, глава РФС Виталий Мутко рассказал о том, как будут выбираться соперники для нашей национальной команды перед домашним чемпионатом мира.

"С кем сборная России сыграет в ноябре? В понедельник мы все объявим. В ноябре у нас будет два таких забойных матча. Думаю, надо выходить на них и делать хороший шаг вперед, двигаясь на чемпионат. Нормальные непредвзятые люди, профессионалы, должны понимать, что все продумано нами в плане организации контрольных матчей, потому что 32 участника на чемпионате мира. У всех разные стили. Нам нужно было сыграть и с африканскими командами, потому что они с большой долей вероятности будут у нас в группе. Теперь мы еще четыре игры сыграем с топовыми сборными, а потом, в последних двух играх перед чемпионатом мира, мы определим, с какими командами нам нужно будет дошлифовать подготовку. Одна игра будет на сборах, а вторая здесь, в Москве. Мы сделаем все по той же модели, как и перед Кубком конфедераций. Скорее всего, повторим ту схему. Такой у нас план, и мне он кажется совершенно разумным", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 21:43
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 22:20) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Игаарь верим))
Регистрация: 6.04.2016
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:06) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
только хардкор!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:54) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
С Амкаром и сборной Чечни во главе с лучшим футболистом юга Рамзаном?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.