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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Юрий Гаврилов: матч с "Ахматом" станет для "Спартака" генеральной репетицией перед игрой с "Севильей"
Юрий Гаврилов: матч с "Ахматом" станет для "Спартака" генеральной репетицией перед игрой с "Севильей"
19:10
Артур Юсупов: футбол - самое главное, что у меня есть в жизни. К сожалению, придется пропустить примерно полгода (5)
Артур Юсупов: футбол - самое главное, что у меня есть в жизни. К сожалению, придется пропустить примерно полгода (5)
18:11
Сергей Анохин: миллионы заявок на билеты на чемпионат мира-2018 говорят, что люди не боятся ехать в Россию
Сергей Анохин: миллионы заявок на билеты на чемпионат мира-2018 говорят, что люди не боятся ехать в Россию
Губернатор Пензенской области выразил недовольство внешним видом зданий на базе к ЧМ-2018
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел выездное совещание на территории спорткомплекса "Зенит" в региональном центре.
Комплекс входит в число тренировочных баз для участников чемпионата мира-2018.
Губернатор выразил недовольство внешним видом зданий на территории базы. В частности, его не устроило цветовое оформление и ассиметрия светло-голубых треугольников, украшающих фасад. Главный архитектор области Леонид Иоффе заверил, что объект еще не завершен.
pravda-news.ru
Комплекс входит в число тренировочных баз для участников чемпионата мира-2018.
Губернатор выразил недовольство внешним видом зданий на территории базы. В частности, его не устроило цветовое оформление и ассиметрия светло-голубых треугольников, украшающих фасад. Главный архитектор области Леонид Иоффе заверил, что объект еще не завершен.
pravda-news.ru
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