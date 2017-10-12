Губернатор Пензенской области выразил недовольство внешним видом зданий на базе к ЧМ-2018

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел выездное совещание на территории спорткомплекса "Зенит" в региональном центре.Комплекс входит в число тренировочных баз для участников чемпионата мира-2018.Губернатор выразил недовольство внешним видом зданий на территории базы. В частности, его не устроило цветовое оформление и ассиметрия светло-голубых треугольников, украшающих фасад. Главный архитектор области Леонид Иоффе заверил, что объект еще не завершен.