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Губернатор Пензенской области выразил недовольство внешним видом зданий на базе к ЧМ-2018

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел выездное совещание на территории спорткомплекса "Зенит" в региональном центре.

Комплекс входит в число тренировочных баз для участников чемпионата мира-2018.

Губернатор выразил недовольство внешним видом зданий на территории базы. В частности, его не устроило цветовое оформление и ассиметрия светло-голубых треугольников, украшающих фасад. Главный архитектор области Леонид Иоффе заверил, что объект еще не завершен.

pravda-news.ru
Сегодня, 22:20
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