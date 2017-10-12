Юрий Гаврилов: матч с "Ахматом" станет для "Спартака" генеральной репетицией перед игрой с "Севильей"

Чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился ожиданиями от 13-го тура чемпионата России.- Игра для «Спартака» будет совсем не простая: «Ахмат» - команда с амбициями, играет дома, при своих болельщиках и наверняка горит желанием взять у «Спартака» очки. Но если красно-белые правильно построят игру на контратаках, то у спартаковцев все может получиться. Если «Спартак» начнет выигрывать, а «Ахмат» открываться, то гостям станет легче. Все-таки атака у красно-белых есть. Сейчас Промес выздоровел. У «Спартака» атакующие игроки скоростные и могут индивидуально решить эпизод. Если же счет откроет не «Спартак», то, само собой, у красно-белых могут возникнуть проблемы: «Ахмат» закроется и будет играть по счету.Конечно, игра с «Ахматом» важна как с точки зрения турнирного положения в чемпионате страны, так и станет генеральной репетицией матча с «Севильей» в Лиге чемпионов. Это будет хорошей проверкой перед ключевой игрой на европейской арене. Опять же хорошо, что поправились Глушаков и Промес - можно на игру Лиги чемпионов оптимальный состав выставить.- Думаю, фаворит ЦСКА, поскольку сейчас «Краснодар» немного сбился. А там посмотрим, как будет игра складываться. Предсказать что-то в нашем футболе сложно: у нас лидеры часто нестабильно играют.- Нет. Думаю, что «Зенит» даже с игроками скамейки в составе должен обыгрывать «Арсенал». Я не исключаю, что по причине участия в еврокубках петербургская команда будет играть с «Арсеналом» смешанным составом. Возможно, просто поберегут игроков основы. Все-таки команда играет в двух турнирах. Но уверен, что «Арсенал» в этом матче обязательно покажет зубы. Будет упорно биться.- Когда ключевой игрок выходит по травме, потеря всегда ощутима. Но думаю, что в какой-то степени резервный игрок может заменить лидера. В какой именно? Ответ на это вопрос сможет дать только игра. Фаворит матча? Сложно сказать: с одной стороны, «Ростов» играет дома, с другой, «Рубин» - крепкая команда. Но, пожалуй, небольшое преимущество до игры у ростовчан, но только потому, что они играют дома. В принципе же шансы равные.