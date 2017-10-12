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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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22:36
Юрий Гаврилов: матч с "Ахматом" станет для "Спартака" генеральной репетицией перед игрой с "Севильей"
Юрий Гаврилов: матч с "Ахматом" станет для "Спартака" генеральной репетицией перед игрой с "Севильей"
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Юрий Гаврилов: матч с "Ахматом" станет для "Спартака" генеральной репетицией перед игрой с "Севильей"
Чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями от 13-го тура чемпионата России.
- Открывает программу 13-го тура матч «Ахмат» - «Спартак» в Грозном. Учитывая, что оба соперника имеют в своем активе по 17 очков и делят 5-6 места, встреча особенно принципиальная. Какой представляется расстановка сил накануне матча?
- Игра для «Спартака» будет совсем не простая: «Ахмат» - команда с амбициями, играет дома, при своих болельщиках и наверняка горит желанием взять у «Спартака» очки. Но если красно-белые правильно построят игру на контратаках, то у спартаковцев все может получиться. Если «Спартак» начнет выигрывать, а «Ахмат» открываться, то гостям станет легче. Все-таки атака у красно-белых есть. Сейчас Промес выздоровел. У «Спартака» атакующие игроки скоростные и могут индивидуально решить эпизод. Если же счет откроет не «Спартак», то, само собой, у красно-белых могут возникнуть проблемы: «Ахмат» закроется и будет играть по счету.
Конечно, игра с «Ахматом» важна как с точки зрения турнирного положения в чемпионате страны, так и станет генеральной репетицией матча с «Севильей» в Лиге чемпионов. Это будет хорошей проверкой перед ключевой игрой на европейской арене. Опять же хорошо, что поправились Глушаков и Промес - можно на игру Лиги чемпионов оптимальный состав выставить.
- «Краснодар» и ЦСКА тоже имеют равное количество очков (по 21-му) и делять 3-4 места. Кто фаворит в этом матче?
- Думаю, фаворит ЦСКА, поскольку сейчас «Краснодар» немного сбился. А там посмотрим, как будет игра складываться. Предсказать что-то в нашем футболе сложно: у нас лидеры часто нестабильно играют.
- Стало быть, в том, что лидер чемпионата «Зенит» добьется успеха в матче с тульским «Арсеналом», занимающем 12-е место, есть сомнения?
- Нет. Думаю, что «Зенит» даже с игроками скамейки в составе должен обыгрывать «Арсенал». Я не исключаю, что по причине участия в еврокубках петербургская команда будет играть с «Арсеналом» смешанным составом. Возможно, просто поберегут игроков основы. Все-таки команда играет в двух турнирах. Но уверен, что «Арсенал» в этом матче обязательно покажет зубы. Будет упорно биться.
- «Ростов» дома примет команду своего бывшего главного тренера Курбана Бердыева - казанский «Рубин». Одним из лидеров ростовчан в последнее время стал полузащитник Артур Юсупов. На этой неделе он получил серьезную травму и выбыл на долгое время. Насколько тяжело придется хозяевам без Юсупова?
- Когда ключевой игрок выходит по травме, потеря всегда ощутима. Но думаю, что в какой-то степени резервный игрок может заменить лидера. В какой именно? Ответ на это вопрос сможет дать только игра. Фаворит матча? Сложно сказать: с одной стороны, «Ростов» играет дома, с другой, «Рубин» - крепкая команда. Но, пожалуй, небольшое преимущество до игры у ростовчан, но только потому, что они играют дома. В принципе же шансы равные.
- Открывает программу 13-го тура матч «Ахмат» - «Спартак» в Грозном. Учитывая, что оба соперника имеют в своем активе по 17 очков и делят 5-6 места, встреча особенно принципиальная. Какой представляется расстановка сил накануне матча?
- Игра для «Спартака» будет совсем не простая: «Ахмат» - команда с амбициями, играет дома, при своих болельщиках и наверняка горит желанием взять у «Спартака» очки. Но если красно-белые правильно построят игру на контратаках, то у спартаковцев все может получиться. Если «Спартак» начнет выигрывать, а «Ахмат» открываться, то гостям станет легче. Все-таки атака у красно-белых есть. Сейчас Промес выздоровел. У «Спартака» атакующие игроки скоростные и могут индивидуально решить эпизод. Если же счет откроет не «Спартак», то, само собой, у красно-белых могут возникнуть проблемы: «Ахмат» закроется и будет играть по счету.
Конечно, игра с «Ахматом» важна как с точки зрения турнирного положения в чемпионате страны, так и станет генеральной репетицией матча с «Севильей» в Лиге чемпионов. Это будет хорошей проверкой перед ключевой игрой на европейской арене. Опять же хорошо, что поправились Глушаков и Промес - можно на игру Лиги чемпионов оптимальный состав выставить.
- «Краснодар» и ЦСКА тоже имеют равное количество очков (по 21-му) и делять 3-4 места. Кто фаворит в этом матче?
- Думаю, фаворит ЦСКА, поскольку сейчас «Краснодар» немного сбился. А там посмотрим, как будет игра складываться. Предсказать что-то в нашем футболе сложно: у нас лидеры часто нестабильно играют.
- Стало быть, в том, что лидер чемпионата «Зенит» добьется успеха в матче с тульским «Арсеналом», занимающем 12-е место, есть сомнения?
- Нет. Думаю, что «Зенит» даже с игроками скамейки в составе должен обыгрывать «Арсенал». Я не исключаю, что по причине участия в еврокубках петербургская команда будет играть с «Арсеналом» смешанным составом. Возможно, просто поберегут игроков основы. Все-таки команда играет в двух турнирах. Но уверен, что «Арсенал» в этом матче обязательно покажет зубы. Будет упорно биться.
- «Ростов» дома примет команду своего бывшего главного тренера Курбана Бердыева - казанский «Рубин». Одним из лидеров ростовчан в последнее время стал полузащитник Артур Юсупов. На этой неделе он получил серьезную травму и выбыл на долгое время. Насколько тяжело придется хозяевам без Юсупова?
- Когда ключевой игрок выходит по травме, потеря всегда ощутима. Но думаю, что в какой-то степени резервный игрок может заменить лидера. В какой именно? Ответ на это вопрос сможет дать только игра. Фаворит матча? Сложно сказать: с одной стороны, «Ростов» играет дома, с другой, «Рубин» - крепкая команда. Но, пожалуй, небольшое преимущество до игры у ростовчан, но только потому, что они играют дома. В принципе же шансы равные.
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