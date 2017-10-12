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Виталий Мутко: конечно, сборная будет работать на базе в Новогорске

Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко подтвердил, что сборная России во время чемпионата мира-2018 будет базироваться в подмосковном Новогорске.

"Конечно, сборная будет работать на базе в Новогорске во время чемпионата мира. Прекрасные условия, два роскошных футбольных газона будет в их распоряжении, вся система восстановления, реабилитации, отдельно мы реконструируем корпус. Сборная спустя 25 лет вернулась в Новогорск и будет иметь возможность работать в Новогорске – и главная, и молодежная. Думаю, что все правильно. Это очень удобно. А чего нам по гостиницам мотаться? Новогорск – это дом футболистов сборной", - приводит слова Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко Сборная России
Вчера, 23:06
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