Фабио Капелло может возглавить сборную Италии

Итальянский футбольный специалист Фабио Капелло может стать главным тренером итальянской сборной, если "скуадра адзурра" не сумеет пробиться на чемпионат мира 2018 года.Сборная Италии заняла второе место в группе G. Чтобы выйти на чемпионат мира, итальянцам необходимо удачно выступить в стыковых матчах. В случае поражения нынешний главный тренер Джампьеро Вентура с большей долей вероятности будет отправлен в отставку. Фабио Капелло, известный по работе в сборной России, является одним из возможных сменщиков Вентуры.В настоящее время 71-летний специалист возглавляет китайский клуб "Цзянсу Сунин", с которым он связан действующим контрактом до конца 2018 года.Жеребьевка стыковых матчей пройдет в Цюрихе 17 октября. Первые матчи состоятся 9-11 ноября, ответные пройдут 12-14 ноября.