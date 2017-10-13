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Станислав Черчесов: простой матч с "Динамо" собрал 16 тысяч - значит, людям интересно

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о посещаемости матчей сборной России.

"Было около 30 тысяч. Можно говорить о чем угодно и обещать что угодно, но если на поле нет "начинки", значит мы никому не интересны. Вчера и мы, и болельщики отработали второй тайм на хорошую оценку.

Так, простой матч с "Динамо", хоть и был свободный вход, собрал 16 тысяч — заполненный стадион. Значит, людям интересно. Они приходят не от "нечего делать", — цитирует Черчесова "Вести.Ru".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 00:03
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