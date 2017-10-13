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Сборная Испании проявляет интерес к базе "Краснодара"

Сборная Испании может базироваться на базе "Краснодара", которая может стать местом проживания и тренировок команды во время чемпионата мира 2018 года в России, сообщает "Р-Спорт".

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.
Теги: Сборная Испании
Сегодня, 01:03
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