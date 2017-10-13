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Яя Туре: могу помочь России в борьбе с расизмом на ЧМ-2018

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре сообщил, что готов помочь в борьбе с расизмом в преддверии ЧМ-2018.

"Если на ЧМ-2018 будут случаться ситуации с расизмом, это может создать большие неприятности. Все говорят о России, это сложно, но я надеюсь, что Россия удивит всех и попытается сделать что-то хорошее.

Хочу сказать ФИФА и властям России: если вы во мне нуждаетесь, то я могу помочь. Я не хочу только говорить, я хочу видеть реальных людей и их реальные действия", - цитирует хавбека ВВС.
Теги: Туре
Сегодня, 01:27
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№1 Написал: Сержант Кисловодск (Сегодня, 01:35) #
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Болеет за:
ЦСКА
я надеюсь, что Россия удивит всех и попытается сделать что-то хорошее.

типа ,Россия только гадости делает,а тут удивит?...
....
задолбал своей борьбой уже.хочет чиновником в фифа на пенсию устроится что ли? советником по борьбе с расизмом
Регистрация: 14.11.2012
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