Яя Туре: могу помочь России в борьбе с расизмом на ЧМ-2018

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре сообщил, что готов помочь в борьбе с расизмом в преддверии ЧМ-2018."Если на ЧМ-2018 будут случаться ситуации с расизмом, это может создать большие неприятности. Все говорят о России, это сложно, но я надеюсь, что Россия удивит всех и попытается сделать что-то хорошее.Хочу сказать ФИФА и властям России: если вы во мне нуждаетесь, то я могу помочь. Я не хочу только говорить, я хочу видеть реальных людей и их реальные действия", - цитирует хавбека ВВС.