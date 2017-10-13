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Сборная Италии предварительно определилась с местом базирования во время ЧМ-2018

Сборная Италии хочет расположиться в подмосковной Баковке на время ЧМ-2018, сообщает "Р-Спорт".

Окончательное решение сборная примет после стыковых матчей, которые ожидают итальянцев за право сыграть в финальной части мундиаля. Соперник итальянцев по стыкам станет известен после жеребьевки, которая пройдет 17 октября.
Теги: Сборная Италии
Сегодня, 03:25
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