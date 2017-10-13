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Александр Файфман: переговоры с ФИФА не продвинулись

Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман прокомментировал ситуацию с приобретением прав на трансляцию ЧМ-2018 в России.

"К сожалению, переговоры находятся на той же стадии, они не продвинулись. В чем проблема? В том же, что и была, – в условиях. Пока мы в поиске компромисса", - цитирует Файфмана ТАСС.

Ранее сообщалось, что консорциум "2Спорт2", в который входят также "Матч ТВ" и ВГТРК, готов заплатить за права не больше 40 миллионов долларов, в то время как ФИФА требует больше 100 миллионов.
Сегодня, 16:31
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