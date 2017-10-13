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Евгений Селезнев: на ЧМ-2018 буду болеть за Украину

Форвард "Карабюкспора" Евгений Селезнев не готов рассуждать о причинах непопадания своей сборной Украины на чемпионат мира в Россию.

"Мне очень больно и очень обидно! Обсуждать причины поражения мне не корректно, – начал Селезнев. – Я же не тренер, ну что я вам скажу? Я не могу никого не судить. Такой же футболист. Неправильно давать комментарии. Просто мимо кассы…

Потерянное поколение футболистов? Почему? Коноплянка играет в "Шальке", Ярмола – в "Боруссии". Почему потерянное то?! Оценки пусть дают определенные люди, органы, но точно не я. Это явно не мое дело. Для меня это очень обидно…

За кого теперь буду болеть на чемпионате мира? За Украину. Ну а что я должен сказать? В голове не укладывается, что нас там не будет…", - цитирует Селезнева "Спорт-Экспресс".
Теги: Селезнев Сборная Украины
Сегодня, 16:49
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