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Александр Кокорин: рад, что будет возможность посоперничать с Лионелем Месси

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин поделился своими ожиданиями от товарищеских матчей с командами Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября).

"Здорово, что будем играть против Испании и Аргентины. Я рад, что будет возможность посоперничать с Лионелем Месси.

Испания и Аргентина – хорошие команды, поэтому нет разницы, против кого играть. Вам хочется, чтобы я забил парочку Аргентине? Спасибо, буду стараться.

Обмен майками после игры? Если кто-то даст свою футболку, то можем и поменяться. Посмотрим, как будет", - цитирует Кокорина "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Месси Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 18:09
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№3 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 18:21) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
он тебя и не заметит ))
Регистрация: 26.07.2014
№2 Написал: Роман Ходоровс (Сегодня, 18:12) #
  • -1
  •  (1)

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Регистрация: 13.10.2017
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:10) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Кокора в защите выйдет ради такого?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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