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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Анохин: аргентинцы и испанцы сыграют сильнейшими составами
Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин рассказал, что команды Аргентины и Испании выставят на товарищеские матчи со сборной России сильнейшие составы.
В пятницу было объявлено, что российские футболисты сыграют с аргентинцами 11 ноября, а с испанцами - 14 ноября. Оба матча состоятся в России.
"Это очень серьезные соперники, мы хотели увидеть именно таких соперников, мы обещали их привезти. Такие матчи помогут нам качественно подготовиться к чемпионату мира. Интерес публики и так очень высокий, нам очень приятно, что Испания и Аргентина приедут в сильнейших составах, нас ждут аншлаги на этих матчах и, надеюсь, в будущем", - цитирует Анохина ТАСС.
В пятницу было объявлено, что российские футболисты сыграют с аргентинцами 11 ноября, а с испанцами - 14 ноября. Оба матча состоятся в России.
"Это очень серьезные соперники, мы хотели увидеть именно таких соперников, мы обещали их привезти. Такие матчи помогут нам качественно подготовиться к чемпионату мира. Интерес публики и так очень высокий, нам очень приятно, что Испания и Аргентина приедут в сильнейших составах, нас ждут аншлаги на этих матчах и, надеюсь, в будущем", - цитирует Анохина ТАСС.
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