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Сергей Анохин: аргентинцы и испанцы сыграют сильнейшими составами

Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин рассказал, что команды Аргентины и Испании выставят на товарищеские матчи со сборной России сильнейшие составы.

В пятницу было объявлено, что российские футболисты сыграют с аргентинцами 11 ноября, а с испанцами - 14 ноября. Оба матча состоятся в России.

"Это очень серьезные соперники, мы хотели увидеть именно таких соперников, мы обещали их привезти. Такие матчи помогут нам качественно подготовиться к чемпионату мира. Интерес публики и так очень высокий, нам очень приятно, что Испания и Аргентина приедут в сильнейших составах, нас ждут аншлаги на этих матчах и, надеюсь, в будущем", - цитирует Анохина ТАСС.
Теги: Анохин Сборная России Сборная Аргентины Сборная Испании
Сегодня, 18:20
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