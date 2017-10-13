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Команды-участницы ЧМ-2018 должны определиться с местом базирования в течение 2 недель после жеребьевки

Команды-участницы финальной стадии чемпионата мира 2018 года должны определиться с местом базирования на турнире в течение двух недель после жеребьевки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола. Жеребьевка основной части мирового первенства состоится 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

"В течение первых двух недель после финальной жеребьевки команды должны принять финальное решение по выбору базы, на которой они планируют размещаться во время чемпионата мира по футболу ФИФА в России, а также согласовать все условия своего размещения. Окончательный список баз, которые будут выбраны командами-участницами турнира, будет сообщен после вышеперечисленных процедур, точнее в конце текущего года или в начале 2018 года", - сказали в пресс-службе.
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