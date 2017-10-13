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Дмитрий Полоз: сыграть за сборную России против Месси будет особенно интересно

Нападающий "Зенита" и сборной России Дмитрий Полоз поделился мнением о соперниках национальной команды по товарищеским матчам в ноябре.

"Я позитивно отношусь к тому, что будем играть против Испании и Аргентины. Мне нет разницы, против кого выходить. Хочется попробовать свои силы как с испанцами, так и с аргентинцами. Это хорошие сборные, которые показывают качественный футбол. Что касается приезда Месси, то с ним сыграть будет особенно интересно. Он ещё лет пять назад доказал всем, что является одним из величайших игроков", - цитирует Полоза "Чемпионат.сом".
Теги: Полоз Сборная России Сборная Аргентины Месси
Сегодня, 19:27
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