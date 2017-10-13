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Андрей Лунев: хорошо, что у России будут такие сильные соперники

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев поделился своими ожиданиями от товарищеских матчей с командами Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября).

"Здорово, что сборная России сыграет против таких команд, как Испания и Аргентина. Сложно выбрать, против кого хочется сыграть больше. Обе сборные – это топ-уровень с кучей звёздных и сильных игроков. У Аргентины есть Месси, в Испании тоже полно классных футболистов. Обе сборные крутые.

Я бы хотел сыграть против каждой команды, но решать будет главный тренер национальной сборной. Хорошо, что у России будут такие сильные соперники. Это будет великолепное зрелище", - цитирует Лунева "Чемпионат.сом".
Теги: Лунев Сборная России Сборная Аргентины Сборная Испании
Сегодня, 19:32
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