Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:51
Валерий Газзаев: на матчах с Аргентиной и с Испанией будет аншлаг, болельщиков не нужно будет сгонять
Валерий Газзаев: на матчах с Аргентиной и с Испанией будет аншлаг, болельщиков не нужно будет сгонять
19:10
Команды-участницы ЧМ-2018 должны определиться с местом базирования в течение 2 недель после жеребьевки
Команды-участницы ЧМ-2018 должны определиться с местом базирования в течение 2 недель после жеребьевки
12:54
Кубок мира привезли в Калининград (1)
Кубок мира привезли в Калининград (1)
11:59
Виктор Альварес: в России всем доволен, чувствую доброе отношение со стороны болельщиков и прохожих на улицах
Виктор Альварес: в России всем доволен, чувствую доброе отношение со стороны болельщиков и прохожих на улицах
10:14
Сергей Ребров: в Саудовской Аравии игроки целый день спят, приходят на тренировку, ничего не покушав
Сергей Ребров: в Саудовской Аравии игроки целый день спят, приходят на тренировку, ничего не покушав
Андрей Лунев: хорошо, что у России будут такие сильные соперники
Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев поделился своими ожиданиями от товарищеских матчей с командами Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября).
"Здорово, что сборная России сыграет против таких команд, как Испания и Аргентина. Сложно выбрать, против кого хочется сыграть больше. Обе сборные – это топ-уровень с кучей звёздных и сильных игроков. У Аргентины есть Месси, в Испании тоже полно классных футболистов. Обе сборные крутые.
Я бы хотел сыграть против каждой команды, но решать будет главный тренер национальной сборной. Хорошо, что у России будут такие сильные соперники. Это будет великолепное зрелище", - цитирует Лунева "Чемпионат.сом".
"Здорово, что сборная России сыграет против таких команд, как Испания и Аргентина. Сложно выбрать, против кого хочется сыграть больше. Обе сборные – это топ-уровень с кучей звёздных и сильных игроков. У Аргентины есть Месси, в Испании тоже полно классных футболистов. Обе сборные крутые.
Я бы хотел сыграть против каждой команды, но решать будет главный тренер национальной сборной. Хорошо, что у России будут такие сильные соперники. Это будет великолепное зрелище", - цитирует Лунева "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.